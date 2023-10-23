〈ITF旅展〉雲品聯合住宿券不漲價開賣 搶中高端國旅

國內最大規模旅展─ITF 台北國際旅展將於 11 月 3 日起至 6 日於南港展覽館登場，雲品 (2748-TW) 所屬雲朗觀光集團於 10 月 25 日起至 11 月 7 日提前推出線上旅展，聯合住宿通用券維持每晚 2200 元起，但票券價值全面升級，而日月潭雲品溫泉酒店更首次推出尊榮湖景客房住宿券，全力搶占中高端國旅版圖。

雲品說明，今年雲品溫泉酒店首次推出「尊榮湖景客房」住宿券，每張優惠 18000 元，含晚餐和翌日早餐各 2 客，並可使用雲水行政酒廊頂級服務。

而每年熱賣的雲品經典山景住宿券維持每張 9999 元，雲朗「聯合住宿 / 通用券」維持每張 2200 元的特惠，購券後於明年 1 月底前入住雲品，可加價升等房型。

而年年熱賣的雲品經典山景住宿券，折扣高達 4.4 折，雙人平日入住一晚僅要 9999 元，可享一泊二食。

此外，主打使用極度彈性的聯合住宿 / 通用券，每張券 2200 元，依使用張數可於平日彈性選擇入住集團旗下的君品酒店、翰品酒店、兆品酒店和品文旅，或選擇平假日適用的紅葉谷綠能溫泉園區。

雲朗強調，今年票券價值全面升級，使用 1 張聯合住宿 / 通用券可於平假日紅葉谷單次入園，享雙人泡湯及套餐再加贈 2 人泡湯，而平日入住翰品高雄、花蓮、新莊、兆品嘉義、台中一晚則附贈 2 客早餐，同時加碼明年 1 月底前入住再享房型升等優惠，每日限量 5 間。

餐飲方面，君品酒店雲軒西餐廳將於旅展現場限定推出下殺 4.8 折的雙人牛排套餐吃到飽餐券，售價 1799 元，平均一人不到 900 元，此為旅展獨賣，每人限購 2 張，限量 1400 張售完為止。

不同於君品的旅展獨家販售券，雲品將於線上旅展獨家開賣雲品美饌超值券，祭出 6-7 折不等的折扣，單張優惠價 2388 元，而餐券使用上較為多元且彈性，可依照個人喜好於館內 4 種不同型態餐廳用餐。