中國管制石墨出口 中碳：產品不同不會直接受惠

中國商務部、海關總署宣布，為維護國家安全與利益，將對特定石墨物項實施出口管制措施，市場看好中碳 (1723-TW) 由於生產產品相近，將受惠轉單效應，不過對此中碳表示，中國管制方向與公司生產產品並無重疊、且目標市場也不同，遭管制的產品主要應用為耐火材料，因此將不會直接受惠這波管制措施。

中國 12 月起將針對 3 種高敏感石墨物項納入出口管制清單，包含高純度、高強度、高密度的人造石墨材料及其製品，與天然鱗片石墨及其製品 (球化石墨、膨脹石墨等)，未經許可不得出口。

就中碳自身而言，因應電動車、5G 設備發展帶動的高功率元件對化合物半導體原料需求，中碳近來成功建置完成全台第一座石墨純化爐生產線，可產出第三代半導體碳化矽晶圓所需之高純度碳粉及高純度長晶石墨坩堝等產品，目前產線正送樣下游客戶測試。

另外，為因應電動車及儲能系統帶動的鋰電池產業快速成長，及碳中和議題引導鋼廠朝電爐煉鋼發展，中碳也啟動二期石墨化工廠擴建案，規劃新增石墨化產能 4000 噸，相關設備預計明年第二季完成建置，產能將進一步擴增，目前各項發包及施工作業順利進行中。

中碳未來的發展主要動能鎖定碳材料，將打造「碳材三隻腳」，第一隻腳是持續做大既有的負極材料，另外兩隻腳包括先進碳材料、等方性石墨也持續拓展客源，今年碳材營收可望較去年成長 30％。

中碳前三季累計營收 64.04 億元，年減 22%。第二季稅後純益 4.82 億元，年減 13.62%，每股純益 2.08 元。上半年稅後純益 8.08 億元，年減 10.4%，每股純益 3.48 元。