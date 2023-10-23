〈走進中國〉年輕人迷上「攢金豆」 低成本黃金投資靠譜嗎？

「新的攢錢方式 get」、「開不開心，存點黃金」...... 隨著中國存款利率下行、理財商品波動加劇，部分投資人開始轉戰「攢金豆」，並在社交平台上曬出戰績。

與此前囤金潮不同，本輪社交媒體上盛行的「攢金豆」，購買主力基本為 25～35 歲的年輕人。相較於大手筆掃貨黃金，他們更熱衷以較高頻率購買低克重的實體黃金製品。

年輕人湧入「攢金」

據《第一財經》報導，在廣東深圳某地產公司工作的李蕾（化名）就是其中之一，此前她習慣每月將工資的三分之一放入定期存款商品，但隨著存款利率下行，今年 5 月起她開始拿出部分閒置資金，每月購買 2～3 顆金豆，到 10 月她已經攢下約 15 顆金豆。

李蕾開始「攢金豆」，源於社交平台上各類「攻略」、「經驗」分享，其中最吸引她「入坑」的是金豆的保值、積少成多特點。在她看來，相較於其他奢侈品，黃金相對保值，市場流通性也較強，可以作為另類存錢的方式。

同時，最輕的金豆重量在 1 克左右，購入一顆只需要人民幣（下同）400～500 元左右，買入門檻較低。「攢金豆的過程使我在生活種種不確定性中，尋找到某種確定性——用穩定投入來降低價格波動的風險。」李蕾說。

今年以來，黃金價格持續上漲，初期購入者的成功經驗，也一定程度上令「攢金豆」逐漸升溫。據李蕾介紹，她購入金豆時價格僅為 410 元 / 克左右，到 8 月底金豆價格最高飆升至 600 元 / 克。

市場火熱也體現在商家端。深圳水貝一家黃金店主表示，目前其線上店銷量最好的是「金豆」類產品，近期月銷量較去年接近翻倍。

該店鋪其中一款 1 克重的金豆商品，累計銷量已達 20 萬 +。5 克重的金豆商品累計也銷售超 1 萬 +。此外，該店所在的購物平台統計數據顯示，該店約 27% 客戶是「回頭客」。

「攢金豆」熱潮背後

事實上，「攢金豆」熱潮背後，與近期投資市場的變化有關。一方面，今年以來，存款利率多次被下調，部分資金流出銀行體系，儲戶試圖尋找收益更高的商品。

根據融 360 數字科技研究院市場數據監測，9 月銀行存款利率大幅下降，其中銀行整存整取存款 1 年期平均利率為 1.988%，2 年期平均利率為 2.294%，3 年期平均利率為 2.695%，5 年期平均利率為 2.624%。和上個月相比，分別下降 8.4BP、18.8BP、22.8BP、25.3BP。

存款利率調降之餘，存款餘額增速也出現趨緩跡象。近日中國人民銀行發布的前三季金融統計數據顯示，9 月末人民幣存款餘額為 281 兆元，年增 10.2%，增速較上月末降 0.3 個百分點。

另一方面，與存款利率持續走低趨勢不同，今年以來，黃金價格節節攀升。今年 2 月中下旬，上海期貨交易所黃金期貨主力合約（AU2312）在 415 元 / 克～220 元 / 克左右，隨後經歷多輪震蕩走高行情，9 月 15 日一度衝高至 480 元 / 克。

雖然 9 月底以來黃金出現波動，但截至 10 月 16 日，今年來上海期貨交易所黃金期貨主力合約漲幅仍高達 11.74%。

業界人士認為，在今年存款利率下行、理財市場波動加劇、股市略顯低迷的環境下，黃金確實對投資人具一定吸引力。低克重黃金的購買成本相對較低，方式較靈活，受到年輕人歡迎也在意料之中。