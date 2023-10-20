鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估下修至9.46元，預估目標價為356元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.76元下修至9.46元，其中最高估值11.34元，最低估值7.93元，預估目標價為356元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|11.34
|18.6
|22.35
|最低值
|7.93
|13.39
|15.06
|平均值
|9.66
|15.73
|19.36
|中位數
|9.46
|15.64
|19.81
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|135,935,000
|185,559,000
|230,199,000
|最低值
|112,437,000
|128,676,000
|164,128,000
|平均值
|125,488,900
|158,490,800
|199,922,570
|中位數
|126,567,000
|158,693,800
|207,586,740
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.29
|21.01
|6.88
|3.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|107,263,644
|121,905,357
|84,602,841
|61,781,254
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。