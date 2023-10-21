台灣光罩員工每人獲1萬元紅包 營收目標挑戰10億美元

台灣光罩 (2338-TW) 今 (21) 日舉辦三十五週年慶與集團家庭日活動，由於今年杭州亞運中為台灣摘下首面圍棋金牌得主許皓鋐是光罩集團艾格生員工子女，執行長吳國精為肯定及鼓勵許皓鋐表現，特別在活動中頒贈 100 萬元獎勵金，同時宣布台籍員工每人可獲 1 萬元紅包；總經理陳立惇也說，公司將以 10 億美元營收為公司目標。

由於光罩集團規模日益壯大，員工總數達 1300 位以上，吳國精也期勉每一位台灣光罩同仁飲水思源，懷著感謝與感恩的心，以活力與創意快樂迎接美好的每一天，未來台灣光罩集團的核心發展業務將聚焦於半導體、智慧製造以及綠色能源等三大領域，秉持敬天愛人、維護地球的經營理念，以創能、儲能與節能追求永續發展。

總經理陳立惇也表示，營收規模達 10 億美元是一家公司很重要的轉捩點，台灣光罩營收將持續成長，以挑戰 10 億美元為目標。

光罩指出，今年成立第三十五年，也邀請對公司發展與成長意義深遠的員工、客戶、合作夥伴以及來自台灣光罩基金會贊助的團體，一同共襄盛舉。

台灣光罩創立於 1988 年，係由工研院電子所技轉而成立，第一屆董事長為史欽泰先生，張忠謀、曾繁城、吳國精、陳碧灣都是台灣光罩的第一屆董監事，迄今走過了 35 年，見證半導體產業的發展，並為當年的台灣半導體產業之崛起做出卓越的貢獻，目前正邁入技術再升級階段，並以供應鏈關鍵地位為目標邁進。

這場以「光耀 35、有你最罩」家庭日感謝活動，在新竹市中華大學舉辦，由龍山國中跆拳道隊拉開活動序幕，接續以中華大學啦啦隊展開熱情表演。除集團內各子公司創意大進場外，也邀請台灣光罩基金會贊助團體，富興國小直排輪舞龍、公館國小絲竹樂、建國國中樂隊、新埔國小獨輪車與台灣獅、木樓合唱團及台灣原聲童聲合唱團精湛演出。

台灣光罩重視員工健康與平衡生活，提供免費營養午餐及健身房，更有專業健身教練指導運動技巧。這次「主管趣味競賽」以投球、棒式呼拉圈與舉壺鈴比賽，來充分展現集團主管們的體能、活力與毅力。而場內除了有小朋友最愛的旋轉木馬、趣味及手作活動外，特將基金會長期支持的信德國小「攀樹活動」移至現場，由專業的攀樹教練帶著員工及其眷屬對大自然做最直接的體驗。