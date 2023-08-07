光罩Q2純益季減5成 EPS 0.49元

台灣光罩 (2338-TW) 今 (7) 日公布第二季財報，受惠光罩本業產能維持滿載，加上轉投資虧損收斂，稅後純益 1 億元，季減 51.93%，較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.49 元，累計上半年達 1.5 元。

台灣光罩第二季營收 18 億元，季增 15.11%，年減 9.73%，毛利率 26.22%，季增 1.09 個百分點，年減 4.77 個百分點，營益率 9.11%，季減 3.12 個百分點，年減 12.58 個百分點，稅後純益 1 億元，季減 51.93%，較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.49 元。

台灣光罩上半年營收 33.63 億元，年減 9.14%，毛利率 26.74%，年減 0.85 個百分點，營益率 10.56%，年減 6.79 個百分點，稅後純益 3.08 億元，較去年同期轉盈，每股稅後純益 1.5 元。

現階段光罩的客戶訂單持續穩定，儘管半導體廠的成熟製程因市場需求不振而產能利用率下滑，但許多 IC 設計公司仍選擇在低迷時期開發新案來為明年作準備，帶動成熟製程的光罩數量激增，目前公司也積極開拓高階光罩產品，藉此拉高下半年獲利。

光罩集團子公司營運表現也逐漸進入成長軌道，集團子公司艾格生的產能利用率已達 90% 以上，產線良率也提升至 95% 以上，正式進入轉盈階段，將為集團營運表現帶來正向貢獻。

台灣光罩今日也公布 7 月營收，達 6.19 億元，月增 3.22%，年減 7.68%，累計前 7 月營收 39.83 億元，年減 8.92%。