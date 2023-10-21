昇達科Q3衛星通訊元件出貨量激增 前三季EPS 2.54元

微波 / 毫米波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 今 (21) 日公布最新自結獲利，第三季稅後純益 4594 萬元，季減 19.47%，年減 60.18%，單季每股純益 0.73 元，前三季稅後純益 1.58 億元，年減 29.1%，每股純益爲 2.54 元。昇達科正與客戶端密切協商明年訂單及產能規劃。

昇達科自結 2023 年第三季營收 3.76 億元，毛利率 39.44%，季增 3.47 個百分點，年減 2.24 個百分點，稅後益 4594 萬元，季減 19.47%，年減 60.18%，單季每股純益 0.73 元。

昇達科 2023 年自結 1-9 月營收 11.77 億元，毛利率 38.39%，年減 1.29 個百分點，稅後純益 1.58 億元，年減 29.1%，每股純益爲 2.54 元。

昇達科主管指出，第三季昇達科營收 3.76 億元，受到整體經濟復甦放緩、終端客戶謹慎控管庫存及需求遞延影響，整體營收雖持平，但受惠於低軌衛星產品持續量產出貨，單季毛利率逐月攀高，9 月已達 43%，整體毛利率 39.44%，較第二季 35.97% 提升。

同時，在營業費用嚴謹管控下，第三季營業淨利大幅提升 85%，顯示本業獲利穩定成長。展望未來，除穩健發展既有利基產品外，低軌衛星客戶群可望持續挹注強勁成長動能，樂觀看待第四季營收及獲利成長。

昇達科主管指出，第三季營收與第二季持平，其中低軌衛星產品營收增幅則高達 96%，9 月低軌衛星產品出貨額為當季單月最高；近期更與客戶進一步商議明年訂單與產能。

就整體產業而言，昇達科指出，在各國積極開展低軌衛星通訊應用商機，而帶起的產業蓬勃成長之際，另一方面美國政府推出高達 420 億美元的寬頻基礎建設計畫，都有助於驅動通訊產業鏈進入逐年遞增的供應期，為國際電信設備商、衛星通訊產業帶來龐大商機。

而昇達科子公司芮特 - KY(6514-TW) 前三季營收表現低於去年同期，但在產品組合影響與成本管控得宜下，毛利率 28.82% 仍維持在不錯的水準之上，前三季自結稅後純益 5934 萬元，每股純益 1.99 元。

而在 IoT 應用產品發展上，開展反無人機天線模組或切入歐洲品牌電動車智能天線等 IoT 產品，已陸續接獲量產訂單，充分感受到多元化的應用趨勢明顯，預期工業物聯網與智慧城市等需求將為日後帶入持續成長的動能。

由於芮特 - KY 產品應用範圍涵蓋網通、車用、醫療、物聯網與智慧應用等，均是具有多元商機的無線通訊應用領域，因此對後續營運成長也充滿信心。