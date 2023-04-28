昇達科Q1稅後純益年增25% 看好三大發射計畫加持今年營運

微波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 今 (28) 日公布 2023 年首季自結獲利數，單季毛利率 39.6%，稅後純益 5538 萬元，年增 25.03%，每股純益 0.89 元，昇達科看好低軌道衛星已逐步進入大量發射階段，三大運營商皆有明確的發射計畫，在密切的合作關係之下，將擢升今年的營運成長。

昇達科 2023 年首季自結營收 4.25 億元，毛利率 39.6%，季減 5.37 個百分點，年增 3.77 個百分點，稅後純益 5538 萬元，季增 15.37%，年增 25.03%，每股純益 0.89 元。

昇達科持續致力於衛星通訊產品的研發，且積極投入相關客戶群的市場開發，以產品研發能力與研發效率優勢，順利掌握低軌衛星在各國之間的競相發展契機。

昇達科指出，公司在首季參加全球最大衛星通訊展 Satellite 2023，向衛星通訊與國際太空產業鏈相關業者展現昇達科開發成果，獲得眾多國際客戶熱烈探詢與洽商合作方向。而為因應後續商機需求，除持續規劃生產設備等資本支出外，並著手進行三廠的擴建工程，以提升生產量能與競爭優勢。

展望未來，昇達科預期營運動能及規模經濟效益將持續擴大，5G 與衛星通訊產品之營收與獲利維持高度成長趨勢應可樂觀期待。

昇達科指出，低軌道衛星已逐步進入大量發射階段，三大運營商皆有明確的發射計畫，昇達科憑藉累積多年強大的技術優勢，早已成為三大低軌衛星營運商及四大衛星通訊系統製造商的重要合作夥伴，且直接合作產品項目多元，而 3 月參加美國衛星通訊展新增的客戶也已開始進行項目開發，預計下半年也將逐季貢獻營收。

同時，昇達科既有產品隨著各家業者衛星發射量擴增而有持續增長需求外，新通過認證的產品也進入量產，對營收將會帶入新的廣度，尤其是應用於衛星酬載上的微波 / 毫米波天線端元件已被不只一家客戶所採用，加上與各客戶合作項目仍有多樣持續認證中，預期下半年將帶來強勁的增長幅度。

在 5G 回傳應用方面，受惠於資料傳輸高速需求，回傳端高容量設備需求因此提升，電信商對回傳設備更新為高傳輸容量設備殷切，昇達科過往在高頻與毫米波元件深耕有成，預期下半年毫米波的鋪設會更為廣泛，因此也會是另一增幅較大的產品。雖產業發展於第二季有逆風，但以掌握到的客戶資訊與潛在的訂單，公司仍樂觀看待長期發展機會，尤其第三季開始應有更明顯的展望，營收將以逐季成長之姿，為 2023 年全年帶來豐碩的成果。