〈能源盤後〉以哈戰爭恐擴大 原油逆轉收高1%以上

因美國同意放寬對委內瑞拉石油和天然氣產業的制裁，原油期貨價格周四 (19 日) 早盤走跌，但交易員仍擔心中東戰爭擴大，擾亂全球能源市場，最終逆轉收高。

能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.05 美元或 1.2%，收每桶 89.37 美元，該期貨周五收盤到期。

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.10 美元或 1.3%，收每桶 88.37 美元，這是交易最活躍的 WTI 原油期貨。

12 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 88 美分或 1%，收每桶 92.38 美元。

11 月交割的汽油期貨價格上漲近 0.4%，收每加侖 2.36 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.1%，收每加侖 3.17 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌約 3.2%，收每百萬 Btu 2.96 美元。

市場驅動力

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示，能源市場正受到地緣政治事件的影響，最大擔憂是以哈戰爭擴大與伊朗介入，導致供應中斷。

「我們可能看到伊朗在石油要道霍爾木茲海峽引發問題，供應中斷是最大的擔憂，這種情況恐難快速緩解。」Zahir 說。

周四原油期貨價格早盤走跌，係因美國財政部周三頒布新的通用許可，暫時允許委內瑞拉在不受限制的情況下，繼續生產、銷售並出口石油和天然氣，為期六個月，並授權企業和委內瑞拉國營礦業公司 Minerven 進行交易。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 表示，美國放寬制裁「在一定程度上緩解了支撐近期價格上漲的供應方壓力」。

Rystad Energy 高級石油分析師 Sofia Guidi Di Sante 認為，美委的協議向原油中期增產鋪路，但該產業長期欠缺投資而阻礙了潛在的擴張。「短期內 (解除制裁後 6 個月) 產量最多只能增加 20 萬桶 / 日，這對全球市場來說只是滄海一粟。」

原油期貨周三大漲，創下自 10 月 7 日哈馬斯襲擊以色列以來的最高收盤價，係因加薩一家醫院遭轟炸，促使伊朗呼籲 OPEC 對以色列實施石油禁運，令大眾擔心以哈戰爭蔓延，對石油供應構成威脅，但根據報導，OPEC 沒有立即回應的計畫。

交易者持續關注中東局勢發展，雖然近期美國石油產量已升至歷史高點，但仍無法緩解市場對石油供應風險的擔憂。

與此同時，美國能源資訊局 (EIA) 周四公布，上周 (10/13 止) 美國天然氣庫存增加 970 億立方英呎，遠高於分析師預期，引起紐交所天然氣期貨價格跌逾 3%。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (10/13 止) 美國天然氣庫存增加 830 億立方英呎