敦吉兩因素影響 前三季EPS 3.98元較去年同期衰退

敦吉 (2459-TW) 今 (20) 日公佈第三季自結，受惠製造事業部進入傳統旺季，稅後純益提升至 1.85 億元，季增 38%，年減 35%，每股稅後純益 1.66 元，不過，前三季受連接器與整體音圈馬達精密塑膠零件及載體繞線需求減緩等因素，每股稅後純益 3.98 元，較去年衰退。

敦吉第三季營收 22.54 億元，季增 30%，年減 5%，毛利率 20.94%，季增 5 個百分點，稅後淨利為 1.85 億元，季增 38%，年減 35%，每股稅後純益 1.66 元。

敦吉前三季營收 55.35 億元，毛利率 18.33%，營業利益為 4.97 億元，稅後淨利 4.4 億元，每股稅後純益 3.98 元。

敦吉今年前三季營收年減 5%，主要是景氣不如去年同期，製造事業群營收減少所致，如受中國大陸房地產下滑、家電產品需求放緩，連接器營收不如去年同期，營收年減 37%。

音圈馬達精密塑膠零件及載體繞線方面，因去年基期較高，加上今年客戶需求轉弱調減拉貨量，相關營收年減約 11%；不過，音圈馬達 SMT 切入陸系品牌，客戶拉貨動能強勁、需求放量，營收激增近 2.8 倍，另外，倒車輔助系統 EP6(超音波感測驅動變壓器) 受惠客戶需求攀升，營收年增 9%，。

展望後市，驗證事業群在今年 9 月已取得無人機商品 BSMI 認可指定測試實驗室資格，另外，將配合數位發展部公告 Wi-Fi 6E 開放計劃，申請台灣 Wi-Fi 6E 無線產品發證資質；在節能、省水及能效等產品檢測認證範圍，規劃新增台灣除濕機產品 BSMI 認可實驗室資質、中國信息技術設備 (ITE) CECP 認可實驗室資質。

敦吉前三大產品占整體營收比例分別為，光儲存裝置 27.2%，音圈馬達 16.63%，車用設備 9.30%。