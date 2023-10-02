北車K區地下街試營運 東森：打造年輕人的基地

東森 (2614-TW) 旗下東森購物全新改裝台北車站「東森廣場 K 區地下街」10 月起試營運，主打美食、娛樂和潮流場域，東森購物表示，引進超過 50 個知名品牌進駐，預估未來一年可吸引 150 萬名來客，創造 6 億元消費商機。

東森購物總經理彭鴻珷表示，東森擅長行銷活動，此次將 K 區成為年輕人的基地，透過舉辦各種娛樂活動，吸引人潮來消費，預估未來一年可吸引 150 萬消費人次。

回顧台北車站 K 區地下街的歷史，早期其被命名為「台北新世界購物中心」，在 2005 年開幕，距離上一次重新裝潢已有 12 年，東森購物 4 月接手後，邀請到日本知名商空設計船場設計進行空間規劃，定位「商場不只是美食街，更是新的社交零售場域」，建構年輕人的娛樂基地。

K 區地下街規劃為三大廣場，分別是「舞蹈展演」、「生活品味」和「潮流追星」不同主題場域。

其中，東廣場打造成街舞舞台，設置近 10 處大型落地鏡子牆面，中廣場則不定期推出主題活動，例如簽唱會、cosplay、麻將賽、直排輪和寵物健檢等，西廣場設立直播間，結合藝人流量明星來直播站台。

隨著越來越多上班族、學生和旅客等聚集於台北車站周邊，K 區也強化了餐飲的便利和多樣性，東森購物此次引進多個餐飲品牌，涵蓋台式經典牛肉麵、義大利麵、日式料理等多國風味。

生活百貨服飾方面，則引進包括 PG 美人網、beside you、Lacoste、阿瘦皮鞋、NIKE、adidas、PUMA、reebok、Kangol 等。