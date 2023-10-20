沒WiFi也不怕！美FCC同意向超低功率裝置開放6GHz頻段 強化AR、VR應用

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 周四 (19 日) 一致同意向「超低功率裝置」開放 6GHz 頻段，能與其他支援 Wi-Fi 的裝置一起運作，可望擴大 AR、VR 的應用。

根據媒體報導，FCC 預期此舉可「促進尖端應用的生態系統，包括可穿戴技術、擴增實境 (AR) 和虛擬實境 (VR)，協助企業、增加學習機會、升級醫療保健機會，並創造新娛樂體驗。」

Meta (META-US) 北美政策副總裁 Kevin Martin 大讚此決定，稱該決定是「政府監管機構努力盡早與產業合作共創未來的光輝典範。」

Meta 相當重視 6 GHz 頻段的開放，因這是該公司智慧眼鏡願景的重要一步，此發展意味未來智慧眼鏡使用者即使離家外出，在 Wi-Fi 訊號不強的地方也能使用設備的強大功能。

谷歌 (GOOGL-US) 硬體團隊 Pixel 同樣樂見 6 GHz 頻段的開放，該團隊在 X 平台上發文表示，這是 Pixel 用戶和美國消費者的一場勝利，因為 6 GHz 頻段可用於高速點對點 WiFi 傳輸。

高速點對點 WiFi 傳輸即透過 Wi-Fi 直接相互連接，無需中間接入點，相當有利多人遊戲和照片共享等 app。

蘋果 (AAPL-US) 周四也大讚 FCC「向前邁出的積極一步」。開放 6GHz 頻段明顯有利蘋果，因為蘋果頭戴式 AR 設備 Vision Pro 預計明年上市，且也可能讓 CarPlay 提供更多車載娛樂體驗。

2020 年 FCC 就開放 6 GHz 頻段免許可使用徵求意見時，博通 (AVGO-US) 蘋果、Meta 和谷歌主張應接受該提案，並稱創建超低功耗 (VLP) 設備 (如 AR 和 VR 工具、耳機和遊戲控制器) 並連接 6 GHz 頻段將強化這些設備的行動力，可無線且在戶外操作。