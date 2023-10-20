〈貴金屬盤後〉鮑爾暗示11月不升息、中東危機縈繞 黃金觸及三個月高點

黃金期貨周四 (19 日) 連續第三個交易日上漲，觸及三個月高點，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾坦言通膨仍是威脅，但並未對 11 月升息給予立即支持，導致美元重挫並鼓舞金價，另外，中東衝突擴大的擔憂，也吸引資金持續搶進避險黃金。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 12.20 美元或 0.6%，報每盎司 1980.50 美元，本周迄今上漲逾 2%。電子盤交易時段，黃金期貨最高觸及 1990.20 美元，是 7 月中旬以來高點。

黃金現貨價上漲 29.52 美元或 1.5%，報每盎司 1977.20 美元，本周迄今也上漲逾 2%。

以色列持續轟炸加薩走廊，英國首相蘇納克 (Rishi Sunak) 則成為美國總統拜登之後，另一位訪問以色列的元首，藉此力挺與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯 (Hamas) 交戰的以色列，同時呼籲以色列停止對加薩走廊的攻擊。

OANDA 分析師 Ed Moya 說，黃金固然受到鮑爾偏鴿派談話的振奮，但支撐明顯也來自以色列和哈瑪斯加深的衝突，「中東地區預料繼續動盪，這應該能讓黃金朝每盎司 2000 美元繼續挺進。」

美元周四走軟，代表國際買家買進以美元計價的大宗商品時更便宜。

鮑爾周四並未暗示 11 月將升息，他在紐約經濟俱樂部的演說中說：「高通膨此刻仍是風險。我們可能進入更加通膨的時期，但一切很難說。可能是因為高利率維持的時間還不夠長。」

為了對抗通膨，Fed 從 2022 年 3 月到 2023 年 8 月共升息 11 次，把利率從 0.25% 提高到 5.25%。

儘管如此，亞特蘭大聯邦準備銀行預估，美國第 3 季經濟將以 5.4% 的年增率成長，遠高於第 2 季的 2.1%。美國通膨則仍居高不下，9 月年增率達 3.7%，連續第三個月高於市場預期，不僅保持和 8 月相同的增速，也比華爾街經濟學家預測的 3.6% 高。

他說：「經濟正處在需求很強的階段。經濟依然充滿韌性，成長強勁。成長速度高於長期趨勢。這令人驚喜。儘管如此，我們仍難以知道經濟如何能以更高的速度成長。」

在鮑爾演說之際，美債跌勢擴大，反映投資人預期美國利率將保持在高點更長一段時間。10 年期美債殖利率周四攀升到 5% 重要心理關卡，上次觸及此水準要回溯到 2007 年 6 月。

但鮑爾並未直接暗示再次升息，代表利率將保持在高點而不會進一步提高，讓美元周四走軟。

Moya 表示，市場解讀鮑爾談話並不偏鷹，經濟展望似乎面臨過多的風險，這預料會繼續支撐金價。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員目前預估 12 月不升息的機率達 70%，從鮑爾談話前的近 50% 上揚。