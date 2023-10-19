外資調節台泥最多已連5賣 土洋法人同買聯電砍鴻海

台股今 (19) 日小漲 11 點、外資賣超 128.03 億元，賣超最多的個股為台泥 (1101-TW)3.4 萬張，已經連 5 賣共 7.27 萬張，鴻海 (2317-TW) 也遭土洋法人同步調節；外資逆勢加碼聯電 (2303-TW)2.52 萬張最多，投信同步買超。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 128.03 億元，呈現連 5 賣；自營商同步提款 4.91 億元，為連 5 賣；投信回頭挺台股，買超 27.93 億元；三大法人合計賣超 105.01 億元。

除了台泥外，外資賣超較多的傳產還有中鋼 1.07 萬張，電子股則有鴻海 1.32 萬張、英業達 7724 張、面板雙虎友達 9768 張、群創 6350 張；金融股中信金 8898 張、開發金 8576 張、臺企銀 7134 張、元大金 6561 張。

外資買超聯電外，還有定穎投控 6175 張、合勤控 5278 張、威剛 3246 張、佳世達 3003 張、誠美材 2910 張，揚智及星通各約 2700 張上下。另外，外資也買超散裝雙雄新興 4288 張、裕民 3069 張，以及大同 3116 張。

投信買超最多是中信金 9660 張，其次依序為聯電 9484 張、永豐金 6230 張、國泰金 4747 張、台泥 3589 張、富邦金 3299 張、佳世達 3274 張、京元電子 2827 張、台新金 2314 張、台積電 1633 張。

投信賣超鴻海 6403 張最多，再來有新光金 6251 張、緯創 3920 張、定穎投控 3288 張、勤誠 2867 張、台燿 2671 張、仁寶 1940 張、華航 1689 張、廣達 1636 張、世界及英業達逾 1500 張。