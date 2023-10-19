鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至46.39元，預估目標價為2650元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2023年EPS預估：中位數由46.01元上修至46.39元，其中最高估值50.24元，最低估值39.6元，預估目標價為2650元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|50.24
|75
|102.48
|最低值
|39.6
|54.94
|74.81
|平均值
|45.77
|64.22
|86.44
|中位數
|46.39
|63.34
|80.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|30,429,380
|41,738,080
|54,079,600
|最低值
|28,599,000
|31,900,000
|38,208,000
|平均值
|29,237,600
|36,486,150
|45,890,170
|中位數
|29,168,500
|35,727,500
|42,671,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|25.69
|21.34
|13.61
|7.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,725,204
|10,428,276
|7,078,919
|4,331,956
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。