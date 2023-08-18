盤後速報 - 大學光(3218)下週(8月25日)除權息6.6元，預估參考價348.58元

大學光(3218-TW)下週(8月25日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利6元，股票股利0.6元，合計股利6.6元。
以今日(8月18日)收盤價375.50元計算，預估參考價為348.58元，權息值合計為26.92元，股息殖利率1.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
大學光(3218-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為光學眼鏡產品買賣。品牌授權、眼科儀器設備引進租賃、眼科藥品耗材銷售。商圈評估及展店規劃裝潢、醫療院所顧問諮詢服務。近5日股價上漲0.66%，櫃買指數下跌0.06%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/25
|375.50
|6.0
|1.6%
|0.6
|2022/08/26
|355.5
|0.0
|0.0%
|0.5
|2022/04/21
|268.0
|5.0
|1.87%
|0.0
|2021/04/15
|295.5
|4.2
|1.42%
|0.0
|2020/04/15
|76.3
|2.0
|2.62%
|0.0
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