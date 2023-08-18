盤後速報 - 大學光(3218)下週(8月25日)除權息6.6元，預估參考價348.58元

大學光(3218-TW)下週(8月25日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利6元，股票股利0.6元，合計股利6.6元。

以今日(8月18日)收盤價375.50元計算，預估參考價為348.58元，權息值合計為26.92元，股息殖利率1.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

大學光(3218-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為光學眼鏡產品買賣。品牌授權、眼科儀器設備引進租賃、眼科藥品耗材銷售。商圈評估及展店規劃裝潢、醫療院所顧問諮詢服務。近5日股價上漲0.66%，櫃買指數下跌0.06%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/25 375.50 6.0 1.6% 0.6
2022/08/26 355.5 0.0 0.0% 0.5
2022/04/21 268.0 5.0 1.87% 0.0
2021/04/15 295.5 4.2 1.42% 0.0
2020/04/15 76.3 2.0 2.62% 0.0

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