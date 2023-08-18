鉅亨速報 - Factset 最新調查：大學光(3218-TW)EPS預估上修至13.98元，預估目標價為445元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對大學光(3218-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.9元上修至13.98元，其中最高估值14.51元，最低估值13.46元，預估目標價為445元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14.51
|17.68
|21.84
|最低值
|13.46
|15.37
|19.78
|平均值
|14.02
|16.8
|20.96
|中位數
|13.98
|16.9
|21.26
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4,411,000
|5,271,000
|6,072,000
|最低值
|4,171,000
|4,804,000
|5,965,230
|平均值
|4,289,370
|5,069,840
|6,024,710
|中位數
|4,294,000
|5,101,970
|6,036,890
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.64
|7.82
|6.35
|3.13
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,494,057
|2,631,801
|2,053,141
|1,418,979
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3218/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。