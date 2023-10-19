鉅亨速報 - Factset 最新調查：葡萄王(1707-TW)目標價調降至183元，幅度約3.68%

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對葡萄王(1707-TW)提出目標價估值：中位數由190元下修至183元，調降幅度3.68%。其中最高估值200元，最低估值164元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予葡萄王(1707-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立4位、保守悲觀0位。
葡萄王(1707-TW)今(19日)收盤價為152元。近5日股價下跌1.33%，相關生技醫療近5日下跌3.83%，集中市場加權指數下跌1.39%，股價波動與大盤表現同步。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。