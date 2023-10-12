鉅亨速報 - Factset 最新調查：葡萄王(1707-TW)目標價調降至183元，幅度約4.04%

根據FactSet最新調查，共4位分析師，對葡萄王(1707-TW)提出目標價估值：中位數由198元下修至183元，調降幅度4.04%。其中最高估值198元，最低估值164元。

綜合評級 - 共有4位分析師給予葡萄王(1707-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立5位、保守悲觀0位。

葡萄王(1707-TW)今(12日)收盤價為150.5元。近5日股價下跌3.22%，相關生技醫療近5日下跌1.14%，集中市場加權指數上漲2.45%，短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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