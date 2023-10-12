鉅亨速報 - Factset 最新調查：葡萄王(1707-TW)目標價調降至183元，幅度約4.04%

根據FactSet最新調查，共4位分析師，對葡萄王(1707-TW)提出目標價估值：中位數由198元下修至183元，調降幅度4.04%。其中最高估值198元，最低估值164元。
綜合評級 - 共有4位分析師給予葡萄王(1707-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立5位、保守悲觀0位。
葡萄王(1707-TW)今(12日)收盤價為150.5元。近5日股價下跌3.22%，相關生技醫療近5日下跌1.14%，集中市場加權指數上漲2.45%，短期股價無明顯表現。
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：葡萄王(1707-TW)EPS預估上修至10.38元，預估目標價為210元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：葡萄王(1707-TW)目標價調降至210元，幅度約5.71%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：葡萄王(1707-TW)EPS預估上修至10.44元，預估目標價為210元
- 〈台股盤後〉空頭狙殺AI股 台股重挫236點收16634點 丟失季線
- 【選股策略】2023年生技展開始啦！能否帶動生技行情？10檔指標股是關鍵！
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。