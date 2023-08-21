鉅亨速報 - Factset 最新調查：葡萄王(1707-TW)EPS預估上修至10.44元，預估目標價為210元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對葡萄王(1707-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.44元上修至10.44元，其中最高估值10.96元，最低估值9.13元，預估目標價為210元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|10.96
|12.35
|12.97
|最低值
|9.13
|10.4
|11.74
|平均值
|10.33
|11.52
|12.36
|中位數
|10.44
|11.73
|12.36
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|11,242,000
|12,450,000
|12,770,000
|最低值
|10,716,000
|11,618,000
|12,498,000
|平均值
|10,998,600
|11,970,000
|12,634,000
|中位數
|11,020,000
|11,906,000
|12,634,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|9.84
|8.81
|9.34
|9.63
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|10,391,231
|9,798,246
|9,168,195
|9,239,070
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1707/financials/ratios
最新相關新聞
- 〈台股盤後〉空頭狙殺AI股 台股重挫236點收16634點 丟失季線
- 【選股策略】2023年生技展開始啦！能否帶動生技行情？10檔指標股是關鍵！
- 【量大強漲股整理】電力股迎接夏天旺季下，冷革命商機一觸即發，最有潛力的會是誰?
- 盤中速報 - 葡萄王(1707)股價大漲至185.0元，漲幅達7.25%
- 盤中速報 - 葡萄王(1707)急拉2.57%報178.0元，成交256張
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。