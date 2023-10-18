鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞泥(1102-TW)EPS預估上修至3.48元，預估目標價為40元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對亞泥(1102-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.48元上修至3.48元，其中最高估值4.12元，最低估值2.51元，預估目標價為40元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.12
|3.93
|4.05
|最低值
|2.51
|2.72
|2.73
|平均值
|3.48
|3.37
|3.29
|中位數
|3.48
|3.42
|3.08
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|88,734,000
|91,842,000
|95,533,000
|最低值
|80,496,900
|79,820,420
|84,536,430
|平均值
|84,627,130
|85,376,100
|89,861,860
|中位數
|83,549,000
|84,961,000
|89,516,160
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.63
|4.7
|4.7
|5.56
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|90,340,503
|89,654,713
|78,240,880
|89,347,637
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1102/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。