是你嗎？王品30周年邀請「這天」生日壽星免費用餐

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 為慶祝集團滿 30 周年，祭出大手筆壽星專屬優惠，其中，對於與王品集團「同年同月同日生」(1993/11/16) 的壽星，王品將舉辦偶像級生日派對，並招待 4 人免費用餐，即日起至 11 月 6 日開放線上報名，限量 30 組。

1993 年 11 月 16 日壽星，將擁有偶像級生日派對，由王品招待 4 人免費用餐。(圖：王品提供)

王品除了邀請與集團同年同月同日生的消費者共襄盛舉，即日起至 11 月 30 日，全台 1993 年出生的消費者，也可至王品瘋美食 App 領券、揪四人同行開吃，享整單 87 折優惠；若是在 1993 年 11 月出生的壽星，優惠更升級為 75 折。

王品說明，11 月 16 日集團生日當天，凡與王品同年同月同日生的 30 歲壽星，將在門店舉辦偶像級生日趴，現場有壽星專屬生日電子看板、慶生道具，並由王品招待 4 人免費用餐，限 30 組名額。

身分證字號符合 1、9、9、3 中任 2 碼，平日到店消費單人套餐，款待主餐升級。(圖：王品提供)

另一方面，為回饋全台廣大顧客多年支持，即日起到 11 月 30 日，身分證字號符合 1、9、9、3 任 2 碼，出示證件，平日到店消費單人套餐，1590 元可升級任一款 1790 元套餐，1790 元則可升級 1990 元套餐。(10% 服務費另計)

王品號召 30 歲壽星狂歡，祭出壽星揪友同行開吃，最多享 75 折優惠。(圖：王品提供)

回顧 1993 年 11 月 16 日「王品牛排」於台中市文心路開幕，以「只款待心中最重要的人」為經營理念，主打一頭牛只選最精華的第六至第八對肋骨，一頭牛僅供 6 客的王品帶骨牛小排，用特殊佐料醃浸 2 天 2 夜，經歷 250℃高溫，慢火烘烤 1.5 小時，以高溫瓷盤盛裝，完美保持經典牛排的香嫩風華。

經過 30 年努力，「王品牛排」已是華人世界最受肯定的連鎖牛排餐廳。

截至目前，王品集團旗下共擁有 26 個品牌，全台門市超過 320 家，同仁超過 1 萬人，每年接待來客逾 2300 萬人次，是國內最大的連鎖餐飲集團。

在進入 30 周年之際，「王品牛排」於今年初已發表新店裝與新制服，並在 10 月推出新主餐「澳洲冠軍黑毛和牛菲力佐干貝」，精選連續 2 年獲得「澳洲和牛大賽金牌獎」的和牛菲力，搭配新鮮北海道生食級香煎干貝，展現品牌與時俱進的精神，傳達「一起吃飯就是最好的事」的心意。