遠航不放棄復航 提新事證聲請再審、告前副董背信

遠東航空為復照和復航，歷經 3 年行政訴訟，最高行政法院於今年 2 月判決遠航敗訴，但遠航不服判決提出新事證，移送台北高等行政法院再審；同時，遠航也對前副董事長兼集團財務長鄭晴文，向台北地檢署提出變造有價證券、背信罪等告訴。

遠航表示，2019 年 12 月 12 日未被授權的主管，向民航局表達暫停部分航線，卻被有心人士利用，交通部誤解為「停業」而撤照，遠航關係企業搜集相關刑事犯罪證據後，箭頭指向鄭晴文，因而向台北地檢署提出變造有價證券、背信罪等告訴。

遠航進一步說明，關係企業的禾群營造對鄭晴文提出變造有價證券告訴，主要因公司應收票據鄭未經公司同意，自行以受託保管的印章取消禁止背書轉讓後，利用人頭向銀行提示擬據為己有。

遠航也提到，鄭晴文與其子遠航前員工鄭凱仁，偽造遠航關係企業今友華投資公司持有銘漢建設股票，在無任何金流狀況下轉讓股權予鄭凱仁，再利用前董事長張綱維被羈押期間，由鄭凱仁以股東身份，向法院提出聲請指派鄭晴文擔任銘漢建設臨時管理人後，對外簽署不利於銘漢建設的買賣契約損失金額估約 3 億元。

遠東航空前董事長張綱維認為，鄭晴文為自己不法利益，嚴重侵害遠航將近 1000 多名員工的權益。

遠航已提出新事證向行政法院聲請再審，內容包括人資處要求員工堅守崗位、答覆勞動部並無大量遣散員工計畫、機務處正常維修飛機待命起飛、以及不含管銷費用，迄至 2020 年 3 月底近 2 億元的人事支出等。

張綱維強調，願意與交通部好好的協調，雙方各退一步，共同以台灣旅客的權益為先。