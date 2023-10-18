這國貨幣上月表現全球最佳 分析師認為還有上漲空間

分析師表示，巴基斯坦盧比已從歷史低點反彈，並在上月榮登全球表現最好的貨幣，而且未來還有進一步上漲空間。

LSEG 數據顯示，巴基斯坦盧比兌美元 9 月初一度暴跌至 307 盧比兌 1 美元的歷史低點，此後反彈逾 8%，回升至 275 盧比，反彈力道是眾多貨幣當中最強，是上個月全球表現最好的貨幣。

HDFC Securities 近期發布報告表示，這主要歸功於巴基斯坦政府在打擊非法美元交易上所付出的努力。「這是一項了不起的成就，因為包含泰銖、韓元在內等大多數貨幣，都因為美國利率可能維持在高檔更長一段時間的預期而走跌。」

據當地媒體報導，巴基斯坦當局已開始針對參與非法美元交易的交易所，在全國展開搜查，這些交易所在缺乏合法文件的情況下，經由非正式管道進行美元買賣交易。

證券經紀商 Arif Habib Limited 研究主管 Tahir Abbas 認為，鑑於國家政策持續推行，他看好巴基斯坦盧比將進一步走強，但也表示，政府應專注於如何促進出口和吸引外國直接投資 (FDI) 上，這將更進一步刺激對盧比的需求，從而推高匯率。

根據 Arif Habib 數據，模里西斯盧比是上月全球表現第二好的貨幣，兌美元升值 0.7%，港幣排名第三，兌美元升值 0.2%。