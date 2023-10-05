美中利差、經濟基本面 牽動未來人民幣匯率走勢

上月 26 日，在岸人民幣匯率開盤價再度跌破 7.3 元，是 9 月以來第六次。上月 25 日，在岸人民幣市場價偏離中間價的幅度達 - 1.96%，為 2022 年 10 月以來最大，已非常接近 2% 的上下波幅限制。

本輪人民幣貶值最早可追溯至 5 月。5 月 17 日，在岸、離岸人民幣今年來首次跌破 7 元大關。8 月中旬，人民幣匯率又首次跌破 7.3 元關卡。

究其緣由，一方面是中國境內人民幣流動性偏鬆，銀行間市場美元流動性偏緊，外匯市場追逐做多美元的「套息交易」。另一方面，與 2022 年貶值行情不同的是，目前中國經濟基本面承壓較重，中美經濟周期不同，市場看空人民幣匯率的氛圍較濃。

據《財經》雜誌報導，瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰表示，近期多項服務業採購經理人指數（PMI）比市場預期差，顯示中國經濟復甦仍需時日，市場的信心較低。近期美元反彈亦導致非美貨幣全面承壓。

中國國家統計局的公布數據顯示，8 月非製造業商務活動指數為 51.0%，較上月降 0.5 個百分點，連續第五個月回落。

中國海關總署的數據也顯示，以美元計，8 月出口年降 8.8%，進口降 7.3%，出口和進口已連續第四個月走下坡。

不過，張建泰也說，中國房市憂慮稍微舒緩，加上近日政府推出政策組合拳，未來人民幣仍有反彈空間。

三菱日聯銀行首席金融市場分析師孫武則認為，接下來中美利差和經濟基本面，將是影響人民幣匯率的關鍵因素。短期內中美利差仍會倒掛，中國經濟復甦和民眾信心回升，仍需時日，這可能導致人民幣承壓。

孫武說，經濟數據不如市場預期，打擊市場信心，也升高中國央行採取更寬鬆貨幣政策的預期。

「預計今年餘下時間內，1 年期 MLF（中期借貸便利）利率還有向下調整空間。企業和居民的融資成本可能下降，國債收益率抬頭時間或將推遲。在經濟基本面、貨幣政策情況反轉前，結匯資金對人民幣匯率的支撐預計較弱。」他說。

對於市場最關注的美國聯準會（Fed）下一步動向，央行官員在貨幣政策會議上公布的利率預測點狀圖顯示，在 19 名官員中，有 12 人預估今年會再升息一次。

央行官員並預估，到 2024 年底聯邦資金利率將降至 5.1％，高於 6 月時預測的 4.6％。現在 Fed 官員預計 2024 年會降息兩次，而不是上次會議的四次。

美國通膨仍未有效降低，加上美國經濟數據報佳音，「硬著陸」風險下降，讓 Fed 官員有進一步緊縮貨幣政策的理由。