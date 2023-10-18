〈貴金屬盤後〉黃金鞏固漲勢 小漲作收

黃金期貨周二 (17 日) 小漲作收，投資人密切關注以巴衝突消息，並為本周稍晚的聯準會 (Fed) 主席鮑爾演說做準備。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 1.40 美元或 0.07%，報每盎司 1935.70 美元，盤中曾一度跌至 1924.85 美元。

黃金現貨價上漲 4.28 美元或 0.2%，報每盎司 1924.50 美元，盤中曾一度跌至 1912.44 美元。

加薩走廊人道危機惡化之際，美國總統拜登預定拜訪以色列。

Gainsville Coins 首席市場分析師 Everett Millman 說，在出現某種形式的停火或可以讓事態減緩的發展以前，黃金將繼續盤旋在每盎司 1900 美元以上。

黃金被視為政治和經濟動盪中的避險工具，10 月迄今共已上漲逾 4%。

德國商業銀行則表示，如果中東危機沒有繼續升高，黃金上漲空間可能有限，因為 Fed 降息時機比預期晚。該銀行維持對今年底每盎司 1900 美元、2024 年底每盎司 2100 美元的目標價。

鮑爾預定周四演說，可能釋出更多和貨幣政策有關的線索。最近 Fed 多名官員紛紛發表鴿派的談話。

Gainville Coins 的 Millman 說，假如鮑爾暗示 Fed 已經走到升息循環終點，就算降息尚遠，對黃金仍將是利多。

對不孳息的黃金來說，高利率環境會提高持有黃金的機會成本，因而不利於價格。

黃金周三漲幅有限，和美債殖利率上升有關，10 年期美債殖利率觸及逾一周高點。

工業金屬中，銅價翻黑，銅期貨下跌 0.1% 至每磅 3.5820 美元。

中國預定周三公布第 3 季國內生產毛額 (GDP)，可能顯示這個最大銅進口國的經濟成長更加惡化。同日還將公布 9 月工業生產，預料數據也將疲軟。