三商美邦前三季虧損縮小至20.6億元 RBC回升至150%

三商美邦人壽今 (17) 日公布今 (2023) 年前 3 季自結財報數據，單季稅後純益 25.8 億，但累計前 3 季仍淨損 20.6 億元，但虧損金額較去 (2022) 年同期減少 36 億元，資本適足率 (RBC) 則較第 2 季回升至 150% 以上。

受到美國升息循環影響，導致台美利差擴大，避險成本仍維持高檔，但受惠於新台幣兌美元大幅貶值影響，前 3 季累積稅後虧損 20.6 億元，但虧損金額較去年同期已縮減 36 億元，淨值則為 383 億元，也較去年底增加 94 億元，淨值比為 2.79%，自結 RBC 與今年第 2 季相比回升至 150% 以上，總資產已達 1.5 兆，較 111 年底成長約 5.9%。

在美國聯準會升息趨緩，國內外股市溫和上漲之正面影響下，三商美邦今年前 3 季權益類資產已實現獲利較去年同期增加 124.5 億元，權益類資產的未實現獲利亦較 2022 年底回升至 37.7 億元，加上今年國外債券殖利率較去年大幅提升，前 3 季經常性收益亦穩定成長，今年前 3 季避險前經常性收益率為 3.22%，較去年同期增加 0.15%。

在保費收入部分，前 3 季首年度保費 287 億元，較去年同期成長 23%，投資型商品仍為該公司銷售主力商品，其新契約保費收入較去年同期增加 26%。

此外，三商美邦也持續推廣保障型商品，前 3 季健康險和傷害險之新契約保費收入，合計較去年同期成長超過 11%，顯見該公司商品類型已朝因應國際財務報導準則 (IFRS17)，及新一代清償能力制度 (ICS) 的方向，提早佈局轉型。