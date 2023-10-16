【籌碼週報】上投信積極買超7檔電子股，主要為AI應用散熱、車用、網通

上週投信與先前買超的個股重複性相當高，包含定穎、家登、萬潤、威剛等，可以發現相關個股的股價也呈現多方趨勢。近期資本市場對於 PCB 有一定程度的青睞在 AI 與車用、網通等三大趨勢下，相關廠商均將受惠此一趨勢。

本文我們替大家整理投信加碼個股和產業趨勢

一、 投信近一週買超較多的股票 (2023.10.11-10.13)

上週投信積極買超統計有 7 檔，清一色為電子股。

上週延續之前買超之標的重複性高，包含定穎、家登、萬潤、威剛此四檔，但可以發現強勢程度同樣仍有延續性，定穎為本波投信作多標的的典範，價差累積達三倍，故持續追蹤投信大幅買超之有意義標的，並鎖定趨勢，可獲得相當可觀之價差表現。

新增之標的有高力、力致，此兩檔主要乃受惠 AI 相關應用之散熱需求，先前該兩檔股價已有整理，可持續追蹤投信買超力度。

高技為車用與網通 PCB 廠商，近期資本市場對於 PCB 有一定程度的青睞，定穎亦為汽車 ADAS PCB 供應商，故未來在 AI 與車用、網通等三大趨勢下，相關 PCB 廠商均將受惠此一趨勢。

上週投信買超較多之個股當中，在法人籌碼跟著走專欄中，定穎先前於 8/11 中已挑選出來，波段以來價差超過接近 300%，但上週仍可持續上漲 8%，為本波台股強勢概念股；威剛於 9/11 挑選出來，波段價差達 8.9%，法人看好記憶體價格回升，可關注相關模組廠商第四季獲利跳升狀況。

投信週買超累積較多之個股，可以從【法人籌碼跟著走】專欄中，以日的角度提前挑選出法人相對看好之個股並每天更新，且在籌碼資金進駐下累計價差顯著。若想了解如何透過法人籌碼來達到提早佈局的先機，並與法人同步，可訂閱” 法人籌碼跟著走”。

二、 最新價差一次看

15 日結算，177 檔最高 73%！

本季指數自 7/31 來到高點後由 AI 領跌，在 9/22 來到低點。

而第三季投信動作也隨大盤狀態而有所調整，季末指數創波段新低，各投信的動作分岐，尤其越接近季底，作帳、結帳和佈局下一季 portfolio 的動作更大。

法人籌碼跟著走策略在本季趨勢中，5 日、10 日、15 日價差皆優於大盤本季表現，由此可見追蹤投信行為是具參考價值的投資方式！

巴菲特曾說：「如果你已經在牌桌上玩了半小時，但你仍然不知道牌桌上誰是待宰羔羊，那麼你就是那隻羔羊。」這與股票市場的不謀而合。

股票分析主要有四個面向，分別是基本面、技術面、籌碼面與產業面。

基本面指的是該公司的狀況，技術面則是價格與供給量的狀態，產業面則是該公司所屬產業情形，而籌碼面則是指該公司的股票在外流通數的情況，籌碼分析則是分析參與者是大戶或是散戶，當然以大戶而言，法人機構最廣為人知、也最受關注。

(推薦完整閱讀：三大法人是什麼？怎麼解讀法人買賣超？)

三、動能選股策略－觀察投信動向

三大法人中投信最容易被放大檢視，主要是投信基金是透過募集投資人資金來投資股市，若以管理方式來區分，主要分為主動管理與被動管理基金 (EX：ETF / 指數型基金等)。

(推薦完整閱讀：如何跟著法人戰勝台股？【法人籌碼跟著走】產品圖解一次看！)

由於投信基金有著績效壓力，它們必須主動出擊做出打敗大盤的相對績效，所以標的選擇往往是最有趨勢性、具成長潛力的股票。

藉由關注投信的籌碼是否有集中或者增加，我們可以找出近期具有動能的個股，做為選股。

（延伸閱讀：投信是什麼，連續買賣超如何影響股價？）

找出這些具備動能的公司後，配合技術指標進行觀察；也可以進一步回頭研究這些公司的營運狀況，由籌碼面出發、再透過基本面篩選，找到具備中長期價值的公司做投資。

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