〈台股風向球〉個股短線行情主導 靜待台積電法說

台股上周僅 3 個交易日大漲 262 點，周線連 3 紅，不僅破解遭壓在半年線的探低壓力，更一舉收復季線，外資大買 411 億元，創 17 周來新高，是主要推升動能，本周市場等待台積電 (2330-TW) 將於 19 日召開法說會，而以巴衝突使市場擔憂二次通膨，美股多空拉鋸影響台股走勢，台股交易員預期，先以個股的短線行情為盤面主軸。

外資上周終結連 3 賣，轉為在集中市場買超 411 億元，創 6 月中旬以來單周買超最多，投信則是連 11 周買超，有效增添下檔支撐。

上周外資買超最多的標的依序有聯電 (2303-TW) 近 6 萬張，中信金 (2891-TW) 和永豐金 (2890-TW) 均逾 4 萬張，台積電 (2330-TW)3.8 萬張，華邦電 (2344-TW)3.6 萬張，矽統 (2363-TW)3.5 萬張，中石化 (1314-TW)3 萬張，兆豐金 (2886-TW)、裕隆 (2201-TW) 和鴻海 (2317-TW) 均逾 2.4 萬張。

而投信同樣買超最多為聯電共 6400 張，元大高股息 (0056-TW)4200 張，啟碁 (6285-TW)、東元 (1504-TW)、威剛 (3260-TW) 和永豐金在 3000 張上下，台積電達 2500 張。

台股交易員指出，外部有以巴衝突不確定性影響美股，不過，以巴衝突也造成通膨壓力恐升溫，有利聯準會態度偏鴿，以兩面刃解讀，預料大盤高低震盪會不小，建議投資人操作跟緊美股走勢，行情以短線視之。

永豐投顧進一步提到，本周台股大事有 18 日台指期結算，以及 19 日登場的台積電法說，預期在法說前，投資人採行觀望。

不過，若就中長期來看，企業庫存應已進一步消化，隨著終端需求拉貨，預期第四季企業獲利開始翻正，有助台股緩步爬升。

從技術面分析，10 月 12 日受美國公布 CPI 數據超過預期影響，美股三大指數收黑，影響台股在連 4 紅後，漲勢暫停，但從日 KD 型態觀察，除非本周出現大黑 K 棒，使日 KD 下彎確立，否則短線台股還是有上漲機會，尤其周 KD 低檔向上，中長線行情蓄勢待發，只待東風。