權值股助陣撐住月線 台積電法說成盤勢風向球

台股在權值股撐盤下，13 日終場收在 16782.57 點，周線收紅也成功守住月線；法人認為，下周的台積電 (2330-TW) 法說，對於半導體庫存及產業展望，將成為台股第 4 季重點觀察指標。

雖有以巴衝突攪局，但台股單周仍上漲 262 點周線收紅，從籌碼面來看，三大法人本周全數站在買方，其中外資回補 411.06 億元，投信連續第 11 周加碼 24.25 億元，自營商也轉為買超台股 18.36 億元，三大法人合計買超台股 453.67 億元。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，以巴衝突讓美債避險需求大增，殖利率也隨之降低；此外，聯準會部分官員支持不再升息，激勵美股連日收紅，台股本周也跟著走揚。

孫傳恕認為，隨著時間進入美國財報週，下週包括 Netflix、特斯拉等財報將登場，而台股則有晶圓龍頭大廠發說將於下週四舉辦，會中釋出的半導體庫存調整與科技業展望，將成為台股重要的觀察指標。

安聯投信也認為，接下來要留意重要法說陸續登場後，所釋放的產業動態發展是否有正向等利多訊息；至於 AI 類股仍是維繫多頭人氣的關鍵，隨著晶片產能開出，預期類股基本面表現有望逐季走高，在相關族群評價面已修正的情境下，基本面發展有利未來表現。

