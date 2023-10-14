〈能源盤後〉以色列發出加薩撤離令 進攻在即 油價飆漲近6%

中東緊張局勢升級，推動原油期貨價格周五 (13 日) 飆漲近 6%，引領周線上升。

以色列下令加薩約 110 萬巴勒斯坦人應在未來 24 小時內向南邊移動。市場擔心以色列即將對加薩地區發動地面入侵，倘若衝突蔓延到伊朗或其他石油生產商，中東地區的石油供應將面臨中斷風險。

能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 4.78 美元或 5.8%，收每桶 87.69 美元。

12 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 4.89 美元或 5.7%，報每桶 90.89 美元。

根據道瓊市場數據，最近月 WTI 原油期貨本周上漲 5.9%、Brent 原油期貨則上升 7.5%。

11 月交割的汽油期貨價格大漲 4.6%，收每加侖 2.27 美元，周線上升 3.3%。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲 5.5%，收每加侖 3.21 美元，周線上升 10.7%。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.2%，收每百萬 Btu 3.24 美元，本周下跌 3.1%。

市場驅動力

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，由於中東地區地緣政治風險不斷加大，該地區擁有全球近三分之一的石油供應，引領周五油價上漲，同時美國收緊對俄羅斯原油出口的制裁，更添加油價上漲動能。

市場高度聚焦中東地緣政治即時消息，在以色列軍方對加薩北部居民發出撤離令後，WTI 原油在 4 個交易日中首次收高。

然而，聯合國強烈呼籲以色列撤銷該撤離令，因短時間內要撤離龐大人口不僅不可能，而且是災難性悲劇。以色列發出撤離令後，下一步恐大舉進攻加薩地區。

Otunuga 指出，以色列和哈馬斯之間的衝突在該地區蔓延，令市場益發擔憂供應風險，對本已緊繃的市場雪上加霜。然而，油價雖可能持續受供應收緊的支撐，但未來需求可能出現阻力——尤其是考慮到市場對全球經濟衰退的擔憂時。

彭博周五報導，伊朗外交部長表示，倘若以色列繼續圍困加薩與發動襲擊，伊朗支持的真主黨武裝分子也可能在該地區開闢另一條戰線。

一周前哈馬斯對以色列發動攻擊，造成 1200 多人死亡，隨後以色列反擊，連續 6 日 24 小時不間斷轟炸加薩，已對加薩投放 6000 枚飛彈和炸彈，迄今這場以巴衝突已造成雙方 2800 多人死亡。

美國能源資訊局 (EIA) 周四公布，上周 (10/6 止) 美國商業原油庫存增加 1020 萬桶，且美國石油產量增加至有史以來的最高水準，令當日 WTI 原油期貨價格收低。

Otunuga 認為，以油價技術面來說，WTI 多頭想登頂 100 美元之前，還得爬上一大段陡峭的山坡，但油價回到 87.50 美元上方可能是多頭收復失地的第一個跡象。

