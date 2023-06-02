Lululemon Q1季報超預期，Meta搶先發布新型頭戴裝置Quest 3 VR!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 56 分)

■ 道瓊指數：上漲 143 點，漲幅 043% 至 33246。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 54.25，漲幅 0.37% 至 14526.50。

■ 標普 500 指數：上漲 16.75，漲幅 0.40% 至 4244.75。

【今日總經數據】美國 5 月失業率、美國 5 月非農就業數據、OPEC + 部長級會議。

4 月 OPEC + 會議因預期經濟增長放緩，導致用油需求放緩，因而沙烏地阿拉伯率先宣布 5 月起每日減產 100 萬桶，俄羅斯也表示自願每日減產 50 萬統政策，一直持續到年底。而從經濟數據來看，經濟增長放緩局勢仍未改變，因而可觀注此次 OPEC + 會議是否會再進一步減產，或者維持先前的減產計畫。

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二、美股盤前關注重點

1. Meta 搶先發布新型頭戴裝置 Quest 3 VR：Meta (META.US)昨日搶先在下週一蘋果召開 WWDC 開發者大會前，搶先發布 Quest 3 VR 頭戴裝置。Meta 上一代頭戴裝置 Quest2 為 2020 年 9 月發表的，定位為虛擬實境 (VR) 頭戴裝置，而新款 Quest 3 宣稱將採用新的高通晶片組，且機身也較前一代薄 40%，提供沈浸式的 VR 與突破性的 Meta Reality 體驗，使用者可無縫融合實體與虛擬世界。Quest 3 預計定價為 499.99 美元，預期將於今年秋季出貨，祖克柏承諾將在 9 月 27 日的年度 AR/VR 大會上提供更多細節。

2. 博通 2023 財年 Q2 季報：博通 (AVGO.US) 於昨日盤後發布 Q2 季報，季度營收達 8.73B，YOY 增長 7.8%。EPS 達 10.32 美元，雙高於市場預期。其中半導體解決方案收入達 6.81B，YOY 增長 7.8%，佔總收入的 78%。

另外博通宣布季度股息為 4.6 美元，與上季度持平，將於 6 月 30 日支付給 6 月 22 日登記在冊的股東。展望未來，博通預期第三季收入約為 8.85B，高於市場預期的 8.71B，雖說季報及展望皆優於市場預期，但本季度展望營收增長僅不到 5%，創近年來最慢增速，顯示網通晶片仍未脫離不景氣，因而昨日盤後下跌。

3. Lululemon Q1 季報超預期，上調全年展望，盤前大漲 14.82%：Lululemon (LULU.US) 昨日公布第一季季報，季度營收達 20 億美元，YOY 增長 24%，也優於市場預期的 19.3 億美元，EPS 達 2.28 美元，也優於市場預期 1.98 美元。同店銷售和毛利率皆優於市場預期。

展望未來，Lululemon 財務長 Meghan Frank 表示，第一季季報表現非常亮眼，全球客戶反應良好，且中國銷售趨勢明顯增加，再加上空運費用下降因而季報優於預期。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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