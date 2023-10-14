〈熱門股〉首款純電車n⁷亮相 裕隆周漲近8%挑戰前高

裕隆 (2201-TW) 納智捷本周發表首款純電車 n⁷規格和會員預購價格，入手價 99.9 萬元，是國內唯一價格不到百萬的電動車，目標成為台灣電動車銷售王，激勵裕隆本周股價漲近 8%，最高來到 91.7 元有挑戰前高 94.5 元意味。

納智捷表示，接單已超過 3000 張，樂觀估首批將達 7000-8000 張，明年 1 月中旬起交車，半年內消化全部預購單，目標成為國內最大市占電動車品牌。

納智捷強調，帶給國內消費者的不只是一部車，而是完整的智慧移動解決方案，期望為台灣電動車做到真正普及化，因此，打造售服新品牌 LUXLIFE 移動生活新型態 Service For All 服務中心，將提供全台首創唯一原廠級多品牌服務。

對於充電服務， LUXGEN 規劃與 YES！來電、TAIL、EVOASIS、U-POWER、iCHARGING、EVALUE 和 NOODOE 等 7 家充電營運商合作，涵蓋多數主流充電營運商、高達 80% 以上的市場覆蓋面積，今年底總充電槍數超過 2000 槍，明年底預計超過 4000 槍 (快充槍數占總數 1/3 以上)，全力建構新能源車充電生態圈。

納智捷接下來所有展間將採油電並行銷售模式，而明年 1 月起，將啟動新店、台中、台南三地純電體驗中心。

LUXGEN 3 車款的預購價格，分別為入門款「n⁷ 5 人純粹版」99.9 萬元，「n⁷5 人亮點版」129.9 萬元、「n⁷7 人亮點版」134.9 萬元。