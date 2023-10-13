〈稅收統計〉9月證交稅157億元入帳連5紅 全年預算數10月有望達陣

財政部今 (13) 日公布台灣 9 月稅收統計，其中與股市密切相關的證交稅單月稅收 157 億元，較去年同期增加 24.5%，連續 5 個月正成長，累計前 9 月稅收共 1446 億元、年增 6.2%，預估 10 月就能達成全年預算目標。

根據財政部統計，9 月上市櫃股票日均成交量約 3127 億元，較去年同期增加 27.6%；累計前 9 月日均成交量約 3326 億元，較去年同期增加 10%，成交量增加也挹注證交稅收表現。

財政部統計處專門委員梁冠璇表示，證交稅連續 5 個月正成長，前 9 月實徵淨額 1446 億元，則是歷年同期次高；另外，統計 10 月以來到 13 日為止，日均成交量為 3436 億元，以今年每月平均量能估算，預期證交稅有機會在 10 月達成全年預算數目標。

根據財政部統計，9 月稅收月實徵淨額 3324 億元，較去年同期減少 328 億元、年減 9%；累計前 9 月實徵淨額 2 兆 7905 億元，較去年同期增加 1645 億元、年增 6.3%。

統計今年前 9 月實徵淨額占累計分配預算數 112.3%、占全年預算數 90.9%。

在主要稅目部分，9 月實徵淨額與去年同月相比，以營利事業所得稅及綜合所得稅各減少 465 億元、17 億元較多，而營業稅增加 105 億元。

累計今年前 9 月實徵淨額跟去年同期相比，以綜所稅增加 912 億元、營業稅增加 260 億元、營所稅增加 254 億元較多，而土地增值稅減少 171 億元。