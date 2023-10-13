〈稅收統計〉不動產三稅目9月稅收同步正成長 土增稅全年難達預算目標

根據財政部統計，與不動產相關的土增稅、契稅及個人房地合一稅全都呈現正成長，其中，土增稅單月稅收 61 億元、年增 2%，主要受升息、平均地權條例修正與新青安房貸等因素交互影響所致，但今年恐難達成預算數目標。

根據財政部今 (13) 日公布的台灣稅收資料，9 月土增稅實徵淨額 61 億元，較去年同期減少 1 億元，累計前 9 月稅收共 558 億元，則是創 13 年來新低，比起去年同期減少 23.4%，亦是 22 年來最大減幅。

財政部統計處專門委員梁冠璇指出，在升息循環及平均地權條例等因素影響下，導致土增稅收減少，但今年 8 月 1 日在新青安房貸政策上路後，增加自住者購屋意願，兩者交互作用使得土增稅較去年同期增加 2%，以個別縣市來看，高雄市、台北市增幅最多。

梁冠璇表示，今年前 9 月稅收較去年同期減少 171 億元、年減幅 23.4%，為 2002 年以來最大減量；此外，今年前 9 月土增稅的預算達成率僅 53%，預估全年恐難達成預算數。

契稅部分，9 月實徵淨額 14 億元，規模為今年以來次高水準，且已是連續 4 個月正成長，研判與新建案交屋、房屋現值較高因此拉高契稅規模，以區域來看，則集中在北北桃等區域。

進一步看前 9 月實徵淨額，前 9 月較去年同期減少 5.9%，雖是連 2 年負成長，但比起 2021 年同期減幅已有縮小趨勢。

另外，在個人房地合一稅部分，今年前 9 月稅收共 462 億元，創下 2017 年房地合一稅實施以來新高規模。