AI股飄香 8月證交稅221億元連四紅 創21個月次高紀錄

AI 股飄香，證交稅進補，根據財政部統計，8 月證交稅實徵淨額 221 億元，較去年同期大幅增加 56.1%，連續 4 個月正成長，為 21 個月來次高紀錄。

財政部統計處專門委員梁冠璇表示，上市櫃股票 8 月每日成交值 3921 億元、年增 55.5%；累計今年前 8 月每日成交值 3352 億元，較去年同期增加 8.1%。

成交量增加也挹注證交稅收成長，8 月實徵淨額 221 億元，較去年同期增加 56.1%；累計前 8 月實徵淨額 1289 億元，較去年同期增加 4.3%。

梁冠璇表示，AI 概念股 8 月仍持續飄香，包括 AI 伺服器、電腦及周邊設備等相關類股，占上市櫃成交金額比重達 32%，是 2011 年有統計資料以來新高紀錄。

梁冠璇指出，8 月證交稅稅收 221 億元，較去年同期增加 56.1%，為連續 4 個月正成長，包含稅收金額與增幅雙雙創下 2021 年 12 月以來次高，稅收金額僅次 7 月的 223 億元、年增幅 57.1%。

財政部今 (12) 日公布 8 月稅收統計，單月實徵淨額 1703 億元，較去年同期增 3%；累計前 8 月實徵淨額 2 兆 4581 億元，較去年同期增加 8.7%。

主要稅目中，8 月實徵淨額包括證交稅、營業稅分別增加 79 億元、35 億元較多，綜所稅則減少 96 億元。

累計前 8 月稅收則以綜所稅增加 930 億元、營所稅 719 億元，而土增稅則減少 172 億元。

