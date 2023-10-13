鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估上修至0.73元，預估目標價為66元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台化(1326-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.73元上修至0.73元，其中最高估值1.26元，最低估值0.13元，預估目標價為66元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1.26
|3.06
|6.25
|最低值
|0.13
|0.93
|1.1
|平均值
|0.75
|1.94
|3.25
|中位數
|0.73
|1.7
|3.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|353,390,000
|383,893,000
|378,543,490
|最低值
|287,544,810
|282,435,830
|338,092,000
|平均值
|326,590,350
|344,428,320
|355,075,680
|中位數
|328,684,000
|342,058,000
|345,546,750
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.26
|6.56
|3.34
|4.89
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|379,896,563
|365,812,098
|253,294,668
|315,499,063
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。