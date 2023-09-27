〈台股盤後〉台積電拉尾盤+AI股再起 量縮漲34點收16310點

美國 10 年公債殖利率再飆上 16 年來新高，加上美政府恐關門為短線變數，台股今 (27) 日早盤一度下挫超過 60 點，中秋連假前買盤觀望，盤中指數維持震盪，尾盤在台積電拉抬下，終場上漲 34.29 點，收在 16310.36 點，成交量縮至 2148.59 億元。

觀察電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 開低走高，上漲 0.58%，收 522 元，鴻海 (2317-TW)、聯發科(2454-TW) 均以平盤作收；廣達 (2382-TW) 勁揚超過 3%，緯創 (3231-TW) 也上漲超過 1%，日月光投控 (3711-TW)、研華(3231-TW) 同步收紅。

有別於電子權值股相對有撐，傳金權值股表現弱勢，中鋼 (2002-TW) 坦言今年營運面臨嚴峻挑戰，股價下挫 2.3%，台塑四寶的台化 (1326-TW) 跌幅也超過 2%，四寶中僅台塑化 (6505-TW) 收紅。金融權值股也大多在盤下游走。

AI 概念股再度發光，華星光 (4979-TW) 大漲超過 7%，廣達 (2382-TW)、金像電(2368-TW)、建準(2421-TW)、技嘉(2376-T) 等多檔個股，漲幅均超過 3%，緯穎 (6669-TW)、奇鋐(3017-TW) 表現也不俗。