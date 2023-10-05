根據FactSet最新調查，共14位分析師，對台化(1326-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.89元上修至0.89元，其中最高估值1.98元，最低估值0.13元，預估目標價為66元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1.98
|3.07
|6.25
|最低值
|0.13
|0.93
|1.1
|平均值
|0.85
|1.85
|3
|中位數
|0.89
|1.7
|2.44
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|353,390,000
|383,786,000
|378,543,490
|最低值
|316,725,000
|331,928,000
|338,092,000
|平均值
|328,152,730
|349,622,570
|357,483,310
|中位數
|327,447,000
|343,551,000
|356,648,880
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.26
|6.56
|3.34
|4.89
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|379,896,563
|365,812,098
|253,294,668
|315,499,063
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios
最新相關新聞
- 〈台股盤後〉台積電拉尾盤+AI股再起 量縮漲34點收16310點
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估上修至0.89元，預估目標價為66元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至0.91元，預估目標價為68元
- 〈台股盤前要聞〉聯發科加入台積3奈米陣營、台塑四寶8月營收報喜 今日必看財經新聞
- 〈台塑四寶業績發表〉三寶8月營收同寫5個月新高 台塑化大增近3成攀10個月高點
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。