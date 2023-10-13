雄獅拓高端旅遊市場 開賣百萬南極旅遊行程

國內最大旅遊業者雄獅 (2731-TW) 今 (13) 日宣布，推出 2024 南極夢想旅遊行程「璽寶郵輪 追夢號」，價格每人 75.9 萬元至 112 萬元不等，雄獅表示，追夢號船員與乘客比近 1：1，並擁有市場最多 26 名探險專家，全力搶攻高端差異化旅遊客群。

據國際南極旅遊組織協會 (IAATO) 統計， 2022-2023 年間前往南極旅遊已逾 7 萬人次，相較疫情前增加近 40%。

雄獅統整過往銷售經驗發現，旅客到南極旅遊三大原因，分別是「追求冒險」、「商品稀缺性」和「完成夢想旅遊清單」。

而 Seabourn 璽寶郵輪品牌以提供頂級服務聞名，追夢號全船艙房設有陽台、浴缸和獨立衣帽間，使用英國皇室指名使用的 Molton Brown 品牌沐浴備品，也擁有極地郵輪唯一樓中樓高規格房型。

雄獅發現，越來越多旅客重視行程獨特性與服務品質，因此 Seabourn Pursuit 追夢號以包船為核心，規劃推出南美加南極雙夢想行程，全程提供專人隨行服務，並安排隨團攝影師替旅客留下珍貴記錄、船上名人專場活動，以及知名品牌客製化旅行用品。

雄獅因應多元客群需求持續打造多元郵輪旅遊商品，2018 年首度推南極包船行程，甫開賣最高等艙房立即秒殺，並締造短期間內即銷售 80% 紀錄。

Seabourn Pursuit 璽寶郵輪 追夢號甫於今年完工下水，斥資超過 70 億元建造，是目前極地探險郵輪中最新、最奢華且噸位最大 (23000 噸) 的船隻。