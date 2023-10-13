中國9月CPI零成長 PPI持續下滑

最新數據顯示，中國 9 月消費者物價指數（CPI）零成長，生產者物價指數（PPI）也持續下滑，令人們更加擔憂政府是否需要提出更多支持措施，以維持經濟成長。

中國國家統計局周五（13 日）公布的數據顯示，9 月 CPI 與去年同期相比零成長，8 月上升 0.1%。9 月 PPI 下滑 2.5%，降幅小於 8 月的 3%。

眼下人們依然中國經濟，房地產危機和信心低迷，導致中國經濟欲振乏力。 中國消費者在雙節黃金周的旅遊和支出不如政府期待，而房屋銷售不溫不火，引發人們擔憂政府是否需要提出更多支持措施，以提振國內經濟。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，9 月消費市場持續恢復，但受去年同期基數較高影響，CPI 由漲轉平。

與上月相比，CPI 上漲 0.2%，漲幅比上月回落 0.1 個百分點。其中，食品價格上漲 0.3%，漲幅比上月回落 0.2 個百分點，影響 CPI 上漲約 0.06 個百分點。今年中秋、國慶節前市場供應較為充足，食品價格漲幅略低於歷史同期平均水準。

開學季與雙節臨近，鮮菜和雞蛋價格分別上漲 3.3% 和 3.2%；休漁期結束供應增加，蝦蟹類和海水魚價格分別下降 2.6% 和 0.8%；豬肉、鮮果、禽肉類等食品價格基本穩定。

非食品價格上漲 0.2%，漲幅與上月相同，影響 CPI 上漲約 0.14 個百分點。非食品中，工業消費品價格上漲 0.5%，漲幅比上月擴大 0.1 個百分點，其中受國際油價上行影響，國內汽油價格上漲 2.4%；秋裝換季上新，服裝價格上漲 0.9%。

服務價格由上月上漲 0.1% 轉為下降 0.1%，其中暑期結束出行減少，飛機票、賓館住宿和旅遊價格分別下降 12.6%、5.5% 和 3.4%；新學期開學，教育服務價格上漲 1.4%。

與去年同期相比，CPI 由上月上漲 0.1% 轉為持平。其中，食品價格下降 3.2%，降幅比上月擴大 1.5 個百分點，主要是上年同期食品對比價格走高，影響 CPI 下降約 0.60 個百分點。

豬肉和鮮菜價格分別下降 22.0% 和 6.4%，降幅分別擴大 4.1 和 3.1 個百分點，合計影響 CPI 下降約 0.51 個百分點，佔食品價格總降幅近九成；羊肉和食用油價格分別下降 5.1% 和 3.1%，降幅均有擴大；水產品和鮮果價格由漲轉降，降幅分別為 1.5% 和 0.3%。

非食品價格上漲 0.7%，漲幅擴大 0.2 個百分點，影響 CPI 上漲約 0.57 個百分點。非食品中，工業消費品價格下降 0.3%，降幅縮小 0.5 個百分點，其中汽油價格下降 1.2%，降幅收窄 3.4 個百分點。

服務價格上漲 1.3%，漲幅與上月相同，其中飛機票、旅遊和賓館住宿價格分別上漲 14.0%、12.3% 和 10.4%，漲幅均有回落；教育服務價格上漲 1.8%，漲幅擴大。