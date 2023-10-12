緯穎馬國伺服器組裝廠開幕 主機板產線明年投產

緯創 (3231-TW) 旗下緯穎 (6669-TW) 今 (12) 日宣布，位在馬來西亞柔佛州士乃機場城的第一期伺服器整機櫃組裝廠落成揭幕，第二期伺服器主機板產線，則預計明年投產。

緯穎表示，馬來西亞的新廠不僅因應東南亞地區對雲端服務日益增長需求，也是全球製造策略上的重大突破，且透過與馬來西亞在地頂尖大學深度合作，也將強化當地的工程技術能力，能進一步為超大型資料中心提供尖端人工智慧伺服器和先進冷卻技術。

隨著馬來西亞第一期伺服器整機櫃組裝的新廠揭幕落成，以及預計明年投入運營的第二期伺服器主機板產線，緯穎看好，將鞏固公司從伺服器主機板到整機櫃組裝的完整交付能力，體現其於亞太地區建立一站式製造、服務和工程中心遠景。

緯穎董事長暨策略長洪麗寗也感謝當地政府和各界夥伴在所給予的大力支持，使公司能夠順利實現里程碑，有信心將緯穎馬來西亞打造成亞太地區的領導中心，滿足雲端服務和資料中心業務不斷增長的需求。

此外，緯穎也在營運中致力於實踐 ESG 原則，符合對永續發展承諾，該工廠依循綠色建築指標（GBI）技術的最高黃金標準建造，採用再生能源、導入智慧製造技術，並與當地夥伴合作，計畫今年在士乃機場工業園區和馬來西亞其他地區種植共計 2.2 萬棵樹。