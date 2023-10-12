LUXGEN n⁷ 電動車問市 價格不到百萬元

LUXGEN 於今 (12) 日發表《PURE for all 純電未來藍圖》，公布 3 車款的預購價格，入門款「n⁷ 5 人純粹版」入手價 99.9 萬元是台灣唯一價格不到百萬的電動車。

另外，「n⁷5 人亮點版」預購價 129.9 萬元、「n⁷7 人亮點版」預購價 134.9 萬元，相關車款將自今 (12) 日下午 3 點起，正式開放純電代言人、純電夥伴們預購。

LUXGEN 表示，「n⁷5 人純粹版」標配 12.3 吋數位儀錶板及 15.6 吋中控螢幕，續航里程 505 公里、零百加速 7 秒內以及 ADAS Lv.2 + 的智慧自動駕駛輔助功能。

LUXGEN 表示，電動車的關鍵零部件供給穩定性，與取得價格變動風險，產品定價或許將變動，參與預購將讓 LUXGEN 更精準有效率的加速生產，並且讓消費者可比一般消費者較早以更優惠的價格優先交車。

LUXGEN 表示，入主「n⁷5 人 / 7 人亮點版」即享四年充電最高 40% 回饋，或是選擇 LUXGEN 壁掛式充電樁，「n⁷5 人純粹版」即享四年充電最高 20% 回饋。

LUXGEN 透過《Pure for all 純電未來藍圖》帶給台灣消費者完整的智慧移動解決方案，期望為台灣電動車做到真正普及化，盡一份自主品牌的心意。

其中「Universal」是為 13 萬的 LUXGEN 車主提供更全面、完整的服務，打造售服新品牌 LUXLIFE 移動生活新型態 Service For All 服務中心，以開放化、多元化為核心，建立全台首創唯一原廠級多品牌服務，從健檢保養到車輛查定、認證中古車服務，未來也將持續提供移動生活的客製化、保修服務線上化的服務，例如雲端問診、線上代駕取送車、甲地取車乙地還車、線上多元支付等服務。

在「Recharge」充電服務方面，LUXGEN 與 YES！來電、TAIL、EVOASIS、U-POWER、iCHARGING、EVALUE 及 NOODOE 等七家充電營運商合作，透過 LuxClub APP 和會員點數回饋機制的整合，建構新能源車充電生態圈，高達 80% 以上的市場覆蓋面積，2023 年底總充電槍數超過 2000 槍，2024 年底預計超過 4000 槍。