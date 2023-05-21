裕隆納智捷勇奪SBL總冠軍  嚴陳莉蓮帥氣剪籃網

裕隆集團今年喜迎 70 周年，在集團執行長嚴陳莉蓮帶領下持續展現開創和團結氣勢，裕隆納智捷籃球隊今年在 SBL 賽季展現穩健實力並打出優異成績，今 (21) 日以 82:74 取得五戰三勝，順利封王，嚴陳莉蓮親臨現場剪下象徵冠軍的籃網。

裕隆納智捷勇奪 SBL 總冠軍。(圖：裕隆提供)

裕隆表示，現場有超過上千位裕隆集團同仁家庭和球迷到場加油，在球賽終場拋出彩帶歡喜迎接裕隆獲 SBL 總冠軍，為集團 70 周年增添榮耀。

今年適逢裕隆集團 70 周年，在嚴陳莉蓮的帶領下，各公司展現團結與行動力，將 SBL 冠軍賽當作「裕隆集團籃球家庭日」，從上周母親節到本周末，累計邀請超過 3000 名員工帶家人進場看球，希望藉由熱血的球賽感謝員工與眷屬支持，並凝聚集團向心力，鼓舞球員奮力打出好成績。

在這幾場賽事中，裕隆集團精心準備裕隆 70 加油特色紀念物，包括代表球隊的藍色加油球衣、應援毛巾，成為球隊與集團的最強後盾。

裕隆深耕台灣籃球領域已久，創辦人嚴慶齡 1965 年成立台灣第一支企業民營的籃球隊，也是第一個拿下台灣職籃季冠軍的隊伍，集團前董事長吳舜文一手創辦台元女籃，而現任執行長嚴陳莉蓮更曾是女籃國手、台元女籃隊長。

奠基於集團與籃球的深厚緣分，裕隆長期以企業社會責任支持台灣籃球，投入資源協助國家青年體育發展，成為集團 70 發展軌跡上重要的一環，因此，今天裕隆納智捷籃球隊在集團 70 周年獲 SBL 總冠軍，格外具有意義。

嚴陳莉蓮表示，期許裕隆集團秉持繼往開來的精神，在 70 年來厚實基礎上，開創「全域移動、智慧啟動」新願景，為台灣創造人、車和生活更多全新的可能。

第 20 屆 SBL 暨第 18 屆 WSBL 超級籃球聯賽冠軍系列賽自上周於板橋體育館開打，採五戰三勝制，裕隆集團旗下的男女籃球隊都以優異表現進入冠軍戰，台元紡織女籃於上周日獲得亞軍，而裕隆納智捷以 SBL 部分例行賽第一的優異表現進入冠軍賽，於冠軍系列賽拿下首勝，最後更順利於本周取得總冠軍。