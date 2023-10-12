【量大強漲股整理】九月營收全數公布下，潛力股如何挑?AI股有機會整理後在上嗎?

美股四大指數收紅，激勵台股走揚向上，尾盤在電子權值股拉抬下，終場上漲 153.88 點， 收在 16825.91 點，成功收復季線，成交量 2965.72 億元。

看一下三大法人: 外資買超 239.81 億元；自營商買超 24.9 億元；投信續挺台股，買超 19.94 億元；三大法人合計買超 284.66 億元。

今日台股開高震盪走高，不受以巴地緣政治衝突影響，台股連兩日大漲，突破 16800 點，Q4 以來首次成功站回季線，再度收復所有均線；外資連續兩天回補超過 460 億元、投信連買 48 天，合計逾一千三百億元，外資與投信是功臣之一；上市櫃公司在蘋果拉貨效應中，9 月營收達 3.63 兆元，不僅是今年來單月新高，且截至 11 日累計 1798 家公司已公布營收成績單，共計 254 家創下歷史最旺 9 月營收，財報利好有利於台股表現，10 月榮景依然可期；Q4 進入旺季，加上臨近總統大選，作多行情有機會逐步增溫，行情不看淡；市場聚焦今晚將公布的 9 月 CPI 數據，市場預期 3.6%，比上個月 3.7% 還低；美元指數創高回檔，外資資金有望逐步回流，挑戰萬七指日可待。

個股部分，權值股，(2330-TW) 台積電，受外資回補買盤進場，有不錯表現，終場上漲 1.1% 收在 550 元，站穩季線大關，(2454-TW) 聯發科，開高後拉回，在平盤下震盪，IC 設計族群表現相對強勢，(2363-TW) 矽統 、 (8227-TW) 巨有科技、 (2388-TW) 威盛，亮燈漲停；重心仍聚焦 AI 概念股，(2382-TW) 廣達，9 月營收為 982.58 億元，年減 18.62%，但仍創今年次高，震盪拉回整理，平盤作收，(3231-TW) 緯創、(2376-TW) 技嘉，漲幅約 3% 以上，(4979-TW) 華星光，亮燈漲停；車電股，(1319-TW) 東陽，Q3 獲利 12.38 億元，史上最賺單月單季，前九月獲利 28.13 億元，賺贏去年全年創史上新高，終場亮燈漲停。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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