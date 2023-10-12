蘋果光照亮供應鏈 投信點名這兩類股後市可期

蘋果新機買氣不俗，可望挹注台股供應鏈利多動能，根據大華銀投信統計，從 2007 年起，在蘋果新品發表會後，台股的電腦及周邊設備指數，中長期均為正報酬，6 個月後的表現逾 9 成、報酬率將近 8%；若以加權指數來看，同期也有超過 8 成的漲幅。

不受蘋果新機的「火龍果」評價，根據外資報告，iPhone 15 Pro Max 交期創 2017 年最長紀錄，部份熱門機型的出貨時間已經延到 10 月，預期台廠手機供應鏈後市看俏。

大華優利高填息 30(00918-TW) 經理人徐慧芸表示，iPhone15 系列亮點之一就是將充電孔設計改為 Type-C，與其他牌手機的充電線規格統一，且 Pro 系列處理器採用全新 A17 Pro 晶片，為業界首類 3 奈米技術，吸引民眾瘋搶。

徐慧芸指出，蘋果新機買氣熱烈導致部份熱門機型的出貨時間延到 10 月，預期半導體及相關供應鏈如 Type-C 相關供應商、鏡頭模組等廠商接單量有望進一步提升，營收成長可期。

就過去經驗觀察，統計自 2011 年以來，台灣電腦及周邊設備類股指數在蘋果發表會後表現，無論 3 個月、6 個月或是 1 年都是正報酬。

徐慧芸指出，第 4 季為消費旺季，本次 iPhone 從鏡頭到背板的改版，吸引民眾換機，推升相關類股的表現，而今年又加上 AI 相關供應鏈短期股價缺乏催化劑，資金需要找尋歸宿下，評價面偏低與基本面觸底的智慧型手機、PC、消費性電子等相關供應鏈恰巧吸引資金進駐，後市值得期待。

展望後市，徐慧芸引述 9 月公布的美銀美林全球基金經理人調查報告，投資人對未來景氣的看法既不看好也不看壞，對於投資組合的配置也不像年初那樣的保守，但卻也稱不上過度積極。

徐慧芸進一步指出，這對於股票市場行情來說，因為投資人稱不上過於積極，自然沒有大跌的風險，但也因為年初以來過度保守的投資人多已經認錯，市場就少了因為軋空的籌碼動能，行情若要繼續上漲需要基本面的上行。

徐慧芸建議，投資人可用逢低布局不追高的方式操作，透過持有高比重科技股的 ETF 分散布局，再加上高填息的成分篩選因子，讓投資達到進可攻、退可守的效果。