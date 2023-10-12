路透：OpenAI下月為開發人員推重大更新

《路透社》週三 (11 日) 報導，OpenAI 計劃下個月為開發人員推出重大更新，使人工智慧 (AI) 模型構建軟體應用程式的成本更低、速度更快，試圖吸引更多公司使用其技術。

這些更新包括為使用 AI 模型的開發人員工具增加記憶體。從理論上講，這可以將應用程式製造商的成本削減多達 20 倍，解決合作夥伴的一個主要擔憂，這些合作夥伴使用 OpenAI 強大模型的成本可能會迅速增加，因為他們試圖通過開發和銷售 AI 軟體來建立可持續的業務。

該公司還計畫推出新的工具，如視覺功能，這將使開發人員能夠構建具有分析和描述圖像能力的應用程式，可應用於從娛樂到醫學等領域。

這些新功能表明，正如 OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 所設想的那樣，該公司正雄心勃勃地從一款引起消費者轟動的產品擴展為一個熱門的開發者平台。

消息人士稱，這些新功能預計將於 11 月 6 日在舊金山舉行的 OpenAI 首屆開發者大會上推出。

消息人士表示，它們旨在鼓勵公司使用 OpenAI 的技術來構建人工智慧聊天機器人和自主代理，這些機器人和代理可以在沒有人為干預的情況下執行任務。由於討論該公司的私人計畫，這些消息人士要求不具名。