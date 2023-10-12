調查報告：比起Netflix追劇 美青少年花更多時間刷YT影片

投行 Piper Sandler 最新調查顯示，相比 Netflix (NFLX-US)，美國青少年更常觀看 YouTube 影片。

受訪青少年表示，他們每日觀看影片的時間中有 29.1% 花在谷歌 (GOOGL-US) 旗下的 YouTube 上，占比首次超越 28.7% 的 Netflix。自春季以來，青少年花在 YouTube 上的時間增加近一個百分點，Netflix 則下降兩個百分點以上。

該數據表明，串流媒體業務競爭越來越激烈，並凸顯 YouTube 作為免費線上影片供應商的強大地位，尤其吸引年輕族群。

Piper Sandler 分析師寫道：「隨著時間的推移，YouTube 內容不斷更新，串流媒體產業的競爭也越來越激烈，推動或拉動了不斷變化的消費習慣。」

自 2001 年以來，Piper Sandler 每年對美國青少年發布兩次調查，關注其最愛的品牌、小玩具、零食和餐廳。今年 9 月針對美國各地 9000 多名平均年齡不到 16 歲的青少年進行秋季調查。部分投資者認為，這些調查有助於挖掘更廣泛的經濟趨勢。

調查顯示，就每日影片消費平台而言，Netflix 和 YouTube 兩太平台遙遙領先，而 Hulu 排名第三，占比僅約 7%。然而，Prime Video 和 Disney+ 的時間占比均上升。與春季相比，青少年花在有線電視、HBO Max 和 Hulu 上的時間減少。

Piper Sandler 的調查並未將中國抖音平台納入比較，而是將抖音與 Instagram 和 Snapchat 等社群媒體 app 相比。

調查發現，抖音是 38% 受訪青少年的最愛社群媒體平台，而 Instagram 自陳的每月用量最高。受訪青少年表示，每日在社群媒體上花費的時間約 4.5 個小時，高於前幾次調查結果。