鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估下修至1.61元，預估目標價為56元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對英業達(2356-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.69元下修至1.61元，其中最高估值2.17元，最低估值1.42元，預估目標價為56元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 2.17 3.86 4.62
最低值 1.42 1.93 2.22
平均值 1.7 2.48 3.32
中位數 1.61 2.32 3.17

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 557,588,360 633,242,000 736,771,000
最低值 516,093,000 570,733,000 604,321,580
平均值 535,073,660 600,773,530 678,650,130
中位數 532,833,130 599,366,000 677,252,090

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 1.71 1.82 2.1 1.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		 541,750,850 519,732,048 508,294,198 500,952,813

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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