鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至17.13元，預估目標價為310.5元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對樺漢(6414-TW)做出2023年EPS預估：中位數由17.56元下修至17.13元，其中最高估值23.53元，最低估值13.77元，預估目標價為310.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|23.53
|26.45
|24.59
|最低值
|13.77
|13.3
|18.87
|平均值
|17.45
|19.99
|22.42
|中位數
|17.13
|20.65
|23.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|124,833,000
|135,935,000
|159,159,000
|最低值
|116,404,760
|114,247,000
|145,825,300
|平均值
|118,792,160
|128,533,380
|150,494,970
|中位數
|117,593,000
|129,441,000
|148,497,800
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|32.6
|13.91
|12.13
|13.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|108,228,533
|96,556,646
|84,091,485
|81,506,216
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6414/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。